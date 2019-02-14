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"Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı

Sevgililer Günü dolayısıyla, çiftlerin Kuledibi Meydanı'nda kurulan stüdyoda çekilen fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

14 Şubat 2019 Perşembe 21:14
"Sevgililer" Galata Kulesi'ne yansıdı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Sevgililer Günü dolayısıyla Galata Kulesinde bir etkinlik düzenledi.

#GönüllerBeyoğlundaBir etiketiyle sosyal medyada başlatılan proje kapsamında Kuledibi Meydanı'nda kurulan stüdyoda ücretsiz fotoğraf çekilen çiftlerin resimleri basılarak, kendilerine hediye edildi. Bazı şanslı çiftlerin fotoğrafları ise Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Etkinliğe katılan Yıldız, buraya gelenlerle sohbet etti, stüdyoda eşiyle birlikte fotoğraf çekildi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nde insanların sevgilerini dile getirdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin dört bir yanından çiftlerin Galata Kulesi civarında bir araya geldiğini söyledi.

Beyoğlu ve Türkiye'nin sevginin yurdu olduğunu dile getiren Yıldız, "Gönül belediyeciliği üzerinden insanların gönüllerini fethetmek üzerine çalışmalarımız yoğunlaştı. Gönüller yapmaya geldik. Beyoğlu'nda da gönüller bir diyoruz. Gönüllerin bir olduğu, sevgi ve muhabbet dolu bir dünyayı özlüyoruz." diye konuştu.

Buraya gelen çiftlerin ücretsiz fotoğraf çektirebildiklerini belirten Yıldız, etkinliğe katılanların fotoğraflarının Galata Kulesi'ne yansıtılacağını aktardı.

Eşiyle etkinliğe katılan Serhat Meriç de 3 yıllık evli olduklarını, Sevgililer Günü dolayısıyla eşine sürpriz yaptığını, Bursa'dan İstanbul'a geldiklerini anlattı.

Etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Meriç, "Çok güzel bir etkinlik. Böyle bir etkinliğin Bursa'da da olmasını isterdim. İstanbul'u geziyoruz.Çok güzel ve anlamlı bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

Hanife Meriç ise eşini çok sevdiğini ifade ederek, İstanbul'u çok sevdiği için eşinin kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

Etkinlikte fotoğraf çekildiklerini belirten Meriç, "Fotoğrafımız Galata Kulesi'ne yansıtılırsa mutlu olurum, anı olur." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çiftlerin fotoğraflarının yanı sıra sevgiyi ifade eden kalp figürlerinden oluşan görseller de Galata Kulesi'ni süsledi.

Öte yandan etkinliğe katılan vatandaşlara, salep, sıcak çikolata, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:14
  1. fotoğraf
  2. Galata Kulesi
  3. Sevgililer Günü

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