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Sevgililer en çok cep telefonu hediye etmek istiyor

Ürün karşılaştırma sitesi Cimri.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:27
Sevgililer en çok cep telefonu hediye etmek istiyor

Ürün karşılaştırma sitesi Cimri.com, Sevgililer Günü’nde pek çok kişinin sevgilisine cep telefonu hediye etmek istediğini, ikinci tercihlerin de saat olduğunu açıkladı. Siteden yapılan bilgilendirmede; tüketicilerin ekonomik hediyelere yöneldiği dikkat çekse de pırlanta tek taş yüzüklerde son 2 yılın aynı dönemlerine göre yüzde 100 artış görüldüğü bildirildi.



Her yıl 14 Şubat’ta milyonlarca insan tarafından kutlanan Sevgililer Günü, çiftlerin birbirlerine duydukları sevgiyi hediyelerle gösterme fırsatı buldukları bu özel günde tüketiciler, çiçekten çikolataya, kozmetikten tek taş pırlantaya pek çok hediye seçeneğini internet siteleri üzerinden inceledi ve satın aldı. Online alışveriş rehberi Cimri.com, Sevgililer Günü’ne özel kampanyalarda tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünleri açıkladı.



Akıllı saatler yerine klasik saatler tercih edildi


400’ün üzerindeki mağaza sayısına ve 12 milyonun üzerinde aylık ziyaret sayısına sahip sitede Sevgililer Günü’nde en popüler kategoriler; kol saatleri, spor ayakkabılar, kadın parfümleri, akıllı saatler, güneş gözlükleri, erkek günlük ayakkabısı, kadın terliği ve sandaletleri oldu. Pırlanta tek taş yüzük, altın bilezik, kadın güneş gözlükleri, kadın günlük çantaları, erkek cüzdanı, tırmanış ayakkabıları ve spor ayakkabılar geçen dönemlere göre daha fazla rağbet gören ürünler olarak öne çıktı. Pırlanta tek taş yüzüklerde son 2 yılın aynı dönemlerine göre yüzde 100 artış görüldü. Tüketiciler bu yıl da klasik tercihlerinden vazgeçmedi ve akıllı saatler yerine klasik saatleri tercih etti. Klasik saatlere ilgi yüzde 7.2 oranında artarken, akıllı saatlerde yüzde 23’lük bir düşüş yaşandı.



Ekonomik ürünlere rağbet oldu


Sevgililer Günü’nde kol saatleri ve parfümler gibi yoğun trafik gönderilen ürünlerin fiyatlarında yüzde 30 oranında artış olduğu görüldü. Kol saatlerinde en çok 0-200 TL fiyat bandındaki ürünler aranırken, bu aralıktaki ürünlerin trafiğinde artış yaşandı. Tüketicilerin ekonomik hediyelere yöneldiği dikkat çekerken, parfümlerde de daha çok ucuz ürünleri tercih ettiği görüldü. Bu kategoride 0-100 TL fiyat bandındaki ürünlerin trafiğinde yüzde 50 oranında artış yaşandı. 109 bin TL’lik 3,5 karat pırlanta beş taş yüzük, 105 bin TL’lik kadın kol saati ve 102 bin TL değerindeki erkek kol saati incelenen en pahalı ürünler arasında dikkat çekenler oldu.



Erkekler daha çok hediye alıyor


Sevgililer Günü’nde tüketicilerin genel olarak yaptıkları aramalarla ilgili açıklamalarda bulunan Cimri.com Genel Müdürü Serkan Koç, Sevgililer Günü öncesinde siteyi yüzde 62’lik oranla en çok erkeklerin ziyaret ettiğini belirterek, "Kadınlara yönelik ürünlerde yaşanan artışın daha yüksek olmasından dolayı erkeklerin daha fazla hediye baktığını söyleyebiliriz. En fazla ziyaret eden tüketicilerin yaş aralığı ise, 25 ile 44 oldu. Son 2 haftada bu yaş aralığının payı yüzde 3 oranında arttı. Siteye gelen kullanıcıların pek çoğu sevgilisine cep telefonu hediye etmek isterken, ikinci tercihleri saat oldu. Sevgililer Günü’ne bir gün kala ise hala yüzde 5’lik bir oran nasıl bir hediye alacağını bilmiyordu. Ayrıca, erkek tüketiciler bu özel günde kadınlara oranla televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi dayanıklı tüketim ürünlerine yöneliyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:27
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