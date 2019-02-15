Sevgi Yolu’nda keman eşliğinde karşılandılar
Bilecik Belediyesi tarafından Sevgi Yolu’nda keman eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çiftlere karanfil ve çeşitli hediyeler takdim edildi.15 Şubat 2019 Cuma 13:04
Bilecik Belediyesi tarafından Sevgi Yolu’nda keman eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çiftlere karanfil ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Amaçlarının vatandaşlarımıza mutlu bir anı yaşatmak olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Amacımız hemşehrilerimizle buluşmak istedik. Sevgi Yolu’nda çiftlerle buluştuk. Yaşam kaynağımız olan sevginin etrafında buluşan vatandaşlarımıza karanfil ve çeşitli hediyeler takdim ettik, hatıra fotoğrafları çektik” dedi.
Vatandaşlar da gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can, eşi Nesrin Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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