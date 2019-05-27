Ergene Belediyesinin her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında devam ettirdiği Sevgi sofralarının sonuncusu Marmaracık Mahallesi’nde kuruldu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Mahallesi sakinleri ile birlikte iftarını açtı.

Ergene Belediyesinin organizasyonu ile ilçedeki sanayici ve iş adamlarının katkılarıyla Ramazan ayı boyunca 17 mahallede kurulan sevgi sofralarının sonuncusu önceki gün Marmaracık Mahallesi’nde kuruldu. Kurulan sevgi sofralarında bulunan mahalle sakinleri ile yakından ilgilenen Başkan Yüksel, ezanın okunması ile birlikte vatandaşlar ile birlikte oruç açtı.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede Ergenelileri aynı sofralarda buluşturduklarını beliren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ramazan ayında her gün ilçemizin farklı bir mahallesinde kurulan bereketli iftar sofralarında vatandaşlarımızla hep birlikte oruçlarımızı açtık. Mübarek günlerde kurulan iftar sofraları, komşularla birlikte yenen yemeklerde birlikteliğin ve dayanışma gücünün artmasına vesile oluyor” dedi.Başkan Yüksel, iftar sofralarının kurulmasında emeği geçen, destek veren herkese teşekkürlerini iletti.