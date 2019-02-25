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"Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi yaşlılara yerinde hizmet

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde mahalle mahalle dolaşan "Sevgi Otobüsü" ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü temizlik, onarım ve bakım işlerini gerçekleştiriyor- Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk:- "Sosyal işlerdeki ekiplerimiz, muhtarlarımızla tespit ettikleri ihtiyaç sahibi haneye giderek, yaşlı vatandaşlarımızın evlerini temizliyorlar. O evin bütün temizliğini, boyasını, badanasını, her türlü ihtiyaçlarını yapıyorlar"

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
"Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi yaşlılara yerinde hizmet

SAKARYA (AA) - Sakarya'da "Sevgi Otobüsü" ile mahalle mahalle dolaşan Ferizli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek, her türlü temizlik, onarım ve bakım işlerini yapıyor.

Ferizli Belediyesi'nce sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmete alınan "Sevgi Otobüsü", her gün farklı bir mahalleye giderek, daha önceden belirlenen bakıma muhtaç vatandaşların kapısını çalıyor.

İhtiyaç sahiplerinin evini temizleyen ekipler, her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Hasta vatandaşların yaşadıkları ortamı daha sağlıklı hale getirmek için bazı evlerin boya ve badanasını da yapan ekipler, çamaşırları otobüsün içindeki makinede yıkıyor. Yaşlıların saç ve sakal bakımları ise kuaför bölümünde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül belediyeciliği" anlayışı doğrultusunda gönüllerindeki sevgiyi halkla paylaştıklarını söyledi.

İhtiyacı olan vatandaşların evini ziyaret edip ihtiyaçlarını gördüklerini ifade eden Soğuk, "Sosyal işlerdeki ekiplerimiz, muhtarlarımızla tespit ettikleri ihtiyaç sahibi haneye giderek, yaşlı vatandaşlarımızın evlerini temizliyorlar. O evin bütün temizliğini, boyasını, badanasını, her türlü ihtiyaçlarını yapıyorlar. Yaşlı insanlarımızın tıraşlarını, otobüsün içinde bulunan kuaför salonumuzda yapıyorlar. Yaşlı kadınlara hizmet veriyorlar." diye konuştu.

- "Devletimizden Allah razı olsun"

Evi temizlenen şehit annesi Hanife Yılmaz da ekiplerin evlerini baştan aşağı temizlediğini belirterek, "Evimizin bütün bakımlarını ve temizliğini yapıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Devletimize Allah yardım etsin." dedi.

"Sevgi Otobüsü"nde tıraş olan Rasim Bektaş da yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Otobüsün ayaklarına kadar gelip kendilerine hizmet verdiğini anlatan Bektaş, "İçinde berberi de var, bizim tıraşımızı yapıyor. Yaşlı insanlara hizmet etmek, gerçekten çok güzel bir şey. Bu hizmeti yapanlara teşekkür ediyorum. Geldiler, benim evimi de temizlediler. Herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:14
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  2. Ferizli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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