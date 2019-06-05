Sevgi evlerindeki çocuklar unutulmadı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Bayramının ilk gününde Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ile bayramlaşarak, hediyeler dağıttı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eşi Fethiye Canpolat ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Yetkililer tarafından karşılanan Canpolat, sevgi evlerinde kalan çocuklar ile buluştu. Çocuklar ile sohbet edip, Ramazan Bayramını tebrik eden Canpolat, çocuklara hediyeler de dağıttı.

Çocuklara konuşma da yapan Canpolat, “Değerli çocuklar, değerli ailemiz. Bayram dolayısıyla bugün bir aradayız çünkü siz ailemizsiniz, ailemizin bir parçasısınız. Ramazan ayında iftarda da bir araya geldik sizlerle ve o gün bayramda buluşmak dileğiyle dedik. İnşallah şimdi beraber olduğumuz gibi diğer bayramlarda da ve sonraki hayatımızda da bizler üzerimize düşen görevleri layıkıyla elimizden geldiği kadar yapacağımızın senedini vermek isterim. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Ramazan Bayramının tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kulandı.

Canpolat, temaslarının ardından il müdürlüğünden ayrıldı.