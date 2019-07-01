Sevgi evlerinde kalan öğrenciler kariyer planlamasını sahada yapıyor

Sevgi evlerinde kalan çocuklar, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Meslekleri Tanıyalım Kariyerimizi Planlayalım” projesi kapsamında Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’ni ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda kalan çocukların kariyer planlamalarına yardımcı olmak için Adana KADEM İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Meslekleri Tanıyalım Kariyerimizi Planlayalım” projesi etkinlikleri başladı. Proje kapsamında ilk ziyaretlerini Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’ne gerçekleştiren öğrenciler, hastane turunda kariyerleri açısından önemli bilgiler öğrendi, meslekleri tanıdılar.

Adana KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer, projenin devletin şefkatli ellerinde büyüyen ve yetişen çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek, “Meslek seçimi çocuklarımızın geleceğini belirliyor. Bu yüzden çocuklarımızın kendileri için en doğru mesleği seçebilmeleri için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İlk ziyaretimizi sağlık sektörüne yönelik gerçekleştirdik. Bizlere kapılarını açan ve çocuklarımızı yalnız bırakmayan Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halis Bayrak’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Dr. Halis Bayrak, “Meslekleri Tanıyalım Kariyerimizi Planlayalım” projesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Çocuklarımız sevmedikleri bir işi yapmasın. Sevdikleri, gönüllerinde olan mesleği seçebilmeleri açısından çok önemli bir projeye imza atan Adana KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer’i tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Adana KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer, desteklerinden dolayı Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halis Bayrak’a teşekkür plaketi verdi.