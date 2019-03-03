Sevgi Evleri çocuklarıyla sevgi dolu kahvaltı

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ’Sevgi Evleri’ olarak adlandırılan 12 çocuk evinde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anemon Otel’de düzenlenen kahvaltıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Manisa merkezde bulunan 12 çocuk evinden yaklaşık 65 çocuk ve kurum personeli katıldı.

Çocuklar ile yakından ilgilenen Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz, çocukları tek tek kahvaltı masalarında ziyaret ederek sohbet edip beraber çay içti.

Çocuklara okumanın hem kendi, hem de ülke geleceğine bulunacakları katkı açısından önemini hatırlatan Vali Deniz, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek kitap hediye etti.

Çocuklar da Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz ile birlikte kahvaltı yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek kendilerine teşekkür etti.