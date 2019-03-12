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Sevgi evine "oyun odası" kurma karşılığında uzlaştılar

12 Mart 2019 Salı 14:17
Sevgi evine "oyun odası" kurma karşılığında uzlaştılar

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişi, yediği yemekten yabancı cisim çıktığı iddiasıyla şikayetçi olduğu kişiyle sevgi evine oyun odası kurulması şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, müşteki Y.A. öğle yemeğinin içinden yabancı cisim çıkması sonucu, yemek şirketi sahipleri A.C. ve C.B'den şikayetçi oldu.

Kişiler hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya, cumhuriyet savcısının önerisi ve tarafların kabul etmesi üzerine, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı Esra Küçük tarafından yapılan görüşmede, A.C. ve C.B'den şikayetçi olan Y.A. sevgi evine yardımda bulunmalarını istedi. Teklifi kabul eden A.C. ve C.B, Fehmi Öney Sevgi Evi'ne oyun odası kurulmasını sağladı.

Odanın kurulması ve oyuncakların yerleştirilmesi sonrası devlet koruması altında bulunan çocuklar odada ilk eğlencelerini yaptı.

Küçük, dosyanın sevgi evine oyun odası yapılması ve barış ile kapatıldığını söyledi.

Yapılan görüşmelerin sevgi evine oyun odası olarak karşılık bulduğunu kaydeden Küçük, "Yaşanan olumsuz bir olay unutulmaz bir hayra vesile oldu. Kişiler, toplumsal barışa örnek olurken devlet eli altında bulunan miniklerin de sevinmesine vesile oldu. Ben uzlaştıkları için taraflara teşekkür ediyorum, toplumun tüm kesimine örnek olur inşallah." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:17
  1. Düzce
  2. uzlaştırma

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