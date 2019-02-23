Sevenleri Sezgin Başer’i unutmadı

Bilecik’in tanınmış esnaflarından olan Sezgin Başer’in hayatının kaybetmesinin birinci yılında sevenleri ve akrabaları pilav dağıttı.

Bilecik’in tanınmış esnaflarından olan Sezgin Başer uzun süredir tedavi gördüğü Bursa’da geçen yıl hayata gözlerini yummuştu. Kentte çalıştırdığı iş yerinde her hafta cuma günü Cuma namazı sonrası tüm esnafa pilav dağıtan Sezgin Başer’in anısına bu sefer ölümünün birinci yılında sevenleri ve akrabaları pilav dağıttı. Cuma namazı sonrası Bilecik merkez Şerifpaşa Cami’nde kardeşi Ergin Başer ve arkadaşları öncülüğünde cami cemaati ve sevenleri pilav dağıtılırken yoğun bir katılımın olduğu dağıtımda bin kişilik pilav kısa sürede bitti.