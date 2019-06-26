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"Sevdam, Davam Sendikam" kitabı tanıtıldı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin hem merkezde hem de tüm ilçelerde yetkili sendika olmasını konu alan ve yaklaşık 3 yıllık emeğin bir ürünü olarak ortaya çıkan "Sevdam-Davam-Sendikam" kitabının basın tanıtımı yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:27
"Sevdam, Davam Sendikam" kitabı tanıtıldı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin hem merkezde hem de tüm ilçelerde yetkili sendika olmasını konu alan ve yaklaşık 3 yıllık emeğin bir ürünü olarak ortaya çıkan "Sevdam-Davam-Sendikam" kitabının basın tanıtımı yapıldı.


Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube binasında gerçekleştirilen etkinliğe Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, şube yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.


Kahvaltıyla başlayan programın selamlama konuşmasını Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Kara yaptı. Kara, programa katılan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.


Daha sonra Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer "Bu kitap çok büyük bir emeğin ardından çıkmış bir vefa kitabıdır” diyerek kitabın ortaya çıkış hikayesini anlattı.


Başkan Mehmet Sezer, “Haktan hakikatten ve adaletten yana sarsılmaz bir tavrımız var. Biz sendikal mücadeleye ne anlam yüklüyorsak bu mücadeleyi bugün ve geçmişte yürüten insanlara karşı vefaya da o kadar anlam yüklüyoruz. Vefa, insanı yücelten değerlerden birisidir. Yapılan güzel işleri ve emekleri görmezden gelmek vefasızlıktır, nankörlüktür. İşte bu nedenle bu kitabın bir vefa kitabı olmasını arzuladık" dedi.


Kitapta, Adana’da 1996 yılında teşkilatlanan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in ilk kurucularından bugüne kadar emeği geçenlerin, mücadele edenlerin, bayrağı elden ele taşıyanların hepsini anmak ve hatırlamak istediklerini ida eden Sezer, "Eğitim-Bir-Sen’in sendikal serüvenini tarihe kayıt düşmek, hiçbir iyiliğin ve mücadelenin karşılıksız kalmayacağını göstermek istiyoruz. Bu bağlamda; söz uçar yazı kalır düşüncesiyle sözün, yazının, yapılan tüm güzel işlerin ve güzel işler yapan kimselerin mirasının gelecek nesillere aktarılması hususunun göz ardı edilmemesi adına alanında bir ilk olan ve bir vefa kitap olarak nitelediğimiz bu kıymetli eserin bundan sonra da daha güzel eserlere ilham kaynağı olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından "Sevdam, Davam, Sendikam" kitabı basın mensuplarına hediye edildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:27
  1. kitap

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