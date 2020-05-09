Sevda Noyan'dan darbeci zihniyeti çıldırtan sözler
Aktivist Yazar Sevda Noyan katıldığı televizyon programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık." ifadelerini kullandı.
Aktivist Yazar Sevda Noyan Ülke TV'de konuk olduğu programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık." dedi.
Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar." ifadelerini kullandı.