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Gündem

Sevda Noyan'dan darbeci zihniyeti çıldırtan sözler

Aktivist Yazar Sevda Noyan katıldığı televizyon programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 04:25:00 -

Aktivist Yazar Sevda Noyan Ülke TV'de konuk olduğu programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık." dedi.

Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar." ifadelerini kullandı.

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