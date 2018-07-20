Sevakin adası Türkiye'ye tahsis edilince çıldırmıştı... Darbeci Sisi Sudan'a gidiyor!

El-Beşir ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sudan’ın tarih, coğrafya ve Nil nehri gibi farklı alanlarda Mısır ile aile ilişkileri olduğuna değinen Beşir, “Sudan ve Mısır, her alanda stratejik bir ilişki kurmaya başlıyor. Özellikle ekonomik ilişkilerimizi daha fazla yükseğe çekmeliyiz. Bunun için gerekli çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu.

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Beşir, iki ülkenin üç asfalt yolla bağlantılı olduğuna dikkati çekerek, elektrik şebekesi için gerekli imzaların atıldığını, ayrıca Sudan ve Mısır’ı iki tren ağıyla birbirine bağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

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İkili ilişkilerdeki siyasi ve diğer engelleri ortadan kaldırmanın önemli olduğunu aktaran Beşir, Sudan ve Mısır’ın "yan meselelerde" yıllarca vakit harcadığını sözlerine ekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı el-Sisi de ziyaretini, ikili politikalarda tam koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

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Sudan ve Mısır vatandaşları arasındaki bağları kimsenin koparamayacağına vurgu yapan Sisi, “Mısır ile kardeşlik ilişkilerini korumaya çalışan Sudan’a teşekkür ediyoruz. İki ülke için verimli toplantılar gerçekleştirildi. İkili iş birliğinin gelişmesi ve ortaya çıkan zorlukların kaldırılması açısından ziyaretimiz önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

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Sisi, iki ülke ilişkilerinin istenen düzeye gelebilmesi adına önlerinde uzun bir yol olduğunun da altını çizdi.

Seçimleri kazanmasının ardından ilk yurt dışı gezisini Sudan'a gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin iki gün sürecek ziyaretinde, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi amacıyla temaslar gerçekleştirilecek.

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