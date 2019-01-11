0553 313 94 23

Seul Yunus Emre Enstitüsü açıldı

11 Ocak 2019 Cuma 14:53
Seul Yunus Emre Enstitüsü açıldı

SEUL (AA) - Güney Kore'nin başkenti Seul'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açıldı.

Seul YEE, başkentteki Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde, üniversitede tahsis edilen ofiste faaliyetine başladı.

Seul YEE yetkilisi Özgür Can Yıldız, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin’i, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarmak üzere ziyaret etti.

Büyükelçi Erçin, burada yaptığı konuşmada, YEE'nin Seul’de faaliyetlerine başlamasıyla Türkiye’nin kültürel değerlerinin Seul’de de kurumsal anlamda tanıtılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Türkiye’yi ve Türk halkını kardeş kabul eden Kore’de YEE öncelikli iki amaca hizmet edecektir. Birincisi; Türk dili ve kültürünün layıkıyla tanıtılması, ülkemizle ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve dolayısıyla Türkiye’ye yönelik turizmin teşvik edilmesi. İkincisi ise Kore’de kültürel tanıtım alanına da sızmış FETÖ iltisaklı yapılanmaların etkinliklerini sınırlandırmak ve tedricen sıfıra indirmektir.” dedi.

Yıldız ise YEE'nin ocak ayı itibarıyla Seul’de resmi olarak faaliyete başladığını belirterek, YEE olarak dünya genelinde yılda bin 200’den fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temel amaçlarının Türkiye ile irtibatlı, Türkiye'ye ilgi duyan insanların sayısını artırmak olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Dost ve kardeş ülke Güney Kore’deki temel amacımız bu olacak. İlk etapta mart ayında Türkçe kurslarına başlamak, çeşitli kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirmek ve Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde sürdürdüğümüz Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi ile bilim diplomasisi çalışmalarımızı genişletmek amacındayız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayında Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Seul YEE’nin açılması konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmıştı. Bu çerçevede Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla kurulan YEE'nin 46 ülkede 56 kültür merkezi bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:53
  1. Ersin Erçin
  2. Seul
  3. türkiye
  4. yee

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczacıbaşı, genç voleybolcular arıyor
    1. Eczacıbaşı, genç voleybolcular arıyor
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    3. 1. Lig ekibinden Sneijder açıklaması!
    4. Kuş cennetindeki "ördek katliamı"
    5. TCMB döviz kurları
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. MHK Kış Seminerleri sona erdi
    8. Birlik Vakfı'nda İnovasyon ve Kalkınma..
    9. FIFA'dan Türk futbolunun köklü..
    10. Uzmanlar Uyarıyor: Bu programlar aile..
    11. Siyonistler Akit'i hedef aldı
    12. Giresunspor'da Aykut Demir affedildi
    13. İsrail askerleri Filistinli 2 çocuğu..
    14. Müslaman siyasetçiden Trump..
    15. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    16. "ABD Suriye'de kalmak için bahane..
    17. Batı yine kirli planlar peşinde!..
    18. Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi
    19. İBB Şehir Tiyatroları Mobil Uygulaması..
    20. "Pompeo ABD'nin İran düşmanı olduğunu..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı