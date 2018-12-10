THY- Euroleague
0553 313 94 23

Setur'un Nişantaşı şubesi açıldı

Nişantaşı şubesi, Setur'un yenilikçi ve kaliteli çizgisini Avrupa Yakası'ndaki misafirlerine sunmaya devam ediyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:47
Setur'un Nişantaşı şubesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur’un Nişantaşı şubesi açıldı.

Setur’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2019 yılını yeni şubesi ile karşılıyor. Elmadağ şubesinin yerine açılan Nişantaşı şubesi, Setur’un yenilikçi ve kaliteli çizgisini Avrupa Yakası’ndaki misafirlerine sunmaya devam ediyor.

Setur, Ümraniye (genel müdürlük) ve Suadiye’nin ardından açtığı Nişantaşı şubesinde de misafirlerine gitmek istedikleri ülke ve bölgeler hakkında bilgi verirken, müşterilerini onların beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak tur ya da otellere yönlendiriyor ve vize hizmeti sunuyor.

Nişantaşı şubesinin açılışına Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, Setur’un turizmden sorumlu Genel Müdür Yardımcı Murat Tomruk ve pek çok Setur çalışanı katıldı.

- Erken rezervasyonda Setur ayrıcalıkları

Açıklamaya göre, Setur ayrıcalıklarıyla seyahat etmek isteyenleri pek çok avantaj bekliyor. 2019 sezonu için erken rezervasyon dönemini başlatan Setur’un erken rezervasyon kampanyasında, yaz döneminde Türkiye’nin seçkin tatil otellerinde yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlar bulunuyor.

Setur’un her yıl büyük ilgi gören erken rezervasyon kampanyasında 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi, fiyatın değişmesi durumunda ise değişen fiyata göre işlem garantisi veriliyor. Setur kalitesi ve güvenilirliğine uygun otellerin yer aldığı kampanyada, tüketicilere ayrıca otellerin en iyi odaları da sunuluyor.

Erken rezervasyon kampanyasına katılanlar Setur’un portföyünde yer alan ve Belek, Bodrum, Side başta olmak üzere Çeşme, Marmaris, Alanya ve Kemer’de bulunan pek çok üst kategori otelde indirimli konaklama fırsatı yakalarken, Setur, rezervasyon yapılan tarihe kadar otelin fiyatlarında bir indirim olursa aradaki farkı iade etmeyi de taahhüt ediyor.

- Yurt dışı turlarında sigorta avantajı

Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından, zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sigortasını da ücrete dahil olarak sunan avantajlı turlar, seyahat düşkünlerini bekliyor.

Setur’un 6 kıtaya yayılan yurt dışı turları, misafirlerinin yüksek memnuniyet oranıyla her yıl rotalarına bir yenisini daha eklemeyi sürdürüyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:47
  1. SETUR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    1. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    2. Altının kilogramı 212 bin 200 liraya..
    3. Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi..
    4. Balıkesir'de kamyonla otomobil..
    5. Ford Otosan öğrencilerin eğitimi için..
    6. Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü"..
    7. AK Parti Mardin ilçe belediye başkan..
    8. Bahçeli'den dikkat çeken Fenerbahçe..
    9. "10. İstanbul Edebiyat Festivali"..
    10. CHP'den "büyüme" eleştirisi
    11. AK Parti Muş ilçe belediye başkan..
    12. Abdullah Gül'den flaş Kılıçdaroğlu..
    13. Kuveyt Türk'ün "Altın Aracı" İzmir..
    14. GÜNCELLEME - Talha Uğurluel'e FETÖ..
    15. "İnsanlığın Medeniyeti" Programı
    16. Sınırda bir terörist yakalandı
    17. Galatasaray-Porto maçına doğru
    18. Cep telefonundan sakın bunu yapmayın!..
    19. Sarıyer'de şüpheli ölüm
    20. Yer altı çöp konteynerine düşen kişi..
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!