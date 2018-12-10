İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur’un Nişantaşı şubesi açıldı.



Setur’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2019 yılını yeni şubesi ile karşılıyor. Elmadağ şubesinin yerine açılan Nişantaşı şubesi, Setur’un yenilikçi ve kaliteli çizgisini Avrupa Yakası’ndaki misafirlerine sunmaya devam ediyor.

Setur, Ümraniye (genel müdürlük) ve Suadiye’nin ardından açtığı Nişantaşı şubesinde de misafirlerine gitmek istedikleri ülke ve bölgeler hakkında bilgi verirken, müşterilerini onların beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak tur ya da otellere yönlendiriyor ve vize hizmeti sunuyor.

Nişantaşı şubesinin açılışına Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, Setur’un turizmden sorumlu Genel Müdür Yardımcı Murat Tomruk ve pek çok Setur çalışanı katıldı.





- Erken rezervasyonda Setur ayrıcalıkları





Açıklamaya göre, Setur ayrıcalıklarıyla seyahat etmek isteyenleri pek çok avantaj bekliyor. 2019 sezonu için erken rezervasyon dönemini başlatan Setur’un erken rezervasyon kampanyasında, yaz döneminde Türkiye’nin seçkin tatil otellerinde yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlar bulunuyor.



Setur’un her yıl büyük ilgi gören erken rezervasyon kampanyasında 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi, fiyatın değişmesi durumunda ise değişen fiyata göre işlem garantisi veriliyor. Setur kalitesi ve güvenilirliğine uygun otellerin yer aldığı kampanyada, tüketicilere ayrıca otellerin en iyi odaları da sunuluyor.



Erken rezervasyon kampanyasına katılanlar Setur’un portföyünde yer alan ve Belek, Bodrum, Side başta olmak üzere Çeşme, Marmaris, Alanya ve Kemer’de bulunan pek çok üst kategori otelde indirimli konaklama fırsatı yakalarken, Setur, rezervasyon yapılan tarihe kadar otelin fiyatlarında bir indirim olursa aradaki farkı iade etmeyi de taahhüt ediyor.





- Yurt dışı turlarında sigorta avantajı





Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkeler tarafından, zorunlu talep edilen yurt dışı seyahat sigortasını da ücrete dahil olarak sunan avantajlı turlar, seyahat düşkünlerini bekliyor.

Setur’un 6 kıtaya yayılan yurt dışı turları, misafirlerinin yüksek memnuniyet oranıyla her yıl rotalarına bir yenisini daha eklemeyi sürdürüyor.

