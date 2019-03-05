0553 313 94 23

Seturday Yarışı'nın minik sporcuları, İstanbul'da buluşacak

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından seçilen, geleceğin olimpik sporcuları olarak yetiştirilen minik sporcular, 23 Nisan'da İstanbul'a gelecek

05 Mart 2019 Salı 14:27
Seturday Yarışı'nın minik sporcuları, İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Koç Spor Fest'in Kış Oyunları'nda düzenlenen "Seturday Yarışı"na katılan minik sporcular, 23 Nisan'da İstanbul’da Seturday ile buluşuyor.

Setur'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koç Holding tarafından düzenlenen Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest Kış Oyunları'nın Erzurum'da gerçekleşen final yarışları, heyecanlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Setur'un "Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var" mottosuyla hayata geçirdiği gezginlerin sosyal platformu Seturday, özel bir yarış düzenledi.Seturday Yarışı'na katılan tüm Erzurumlu minik sporcular, dereceye girme şartı olmadan, benzersiz bir İstanbul seyahati kazandı.

Koç Spor Fest kapsamında düzenlenen Seturday Yarışı'na, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kayak Şubesi ve Erzurum Kayak Kulübü'ne gelen başvurulardan yetkililerin belirlediği 10 ila 14 yaş aralığında 24 sporcu çocuk katıldı.

Seturday Yarışı kuralları, hakemleri, başlangıç-bitiş noktaları ve ödül töreni, profesyonel Koç Spor Fest Üniversite Sporları Federasyon Yarışı'nın birebir aynısı olarak kurgulanırken, Koç Spor Fest tarihinde ilk kez gerçekleşen ve Seturday'e özel düzenlenen yarış, Federasyon yetkilileri ve Koç Spor Fest Üniversite Kış Oyunları direktörleri yönetiminde yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından seçilen, geleceğin olimpik sporcuları olarak yetiştirilen ve İstanbul'a ilk kez gelecek olmanın heyecanını hisseden minik sporcular, 23 Nisan'da "tam bir bayram coşkusu" yaşayacak. Erzurumlu minik sporcuların İstanbul seyahatinde çocuklara Seturday yazarları, Setur çalışanları ve yöneticileri de eşlik edecek.

Koç Topluluğu'nun 80. yılı olan 2006'da Koç Holding tarafından 10'un üzerinde Topluluk şirketinin katılımıyla başlatılan ve 14 yıldır aralıksız devam eden Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest'in Kış Oyunları, 20-24 Şubat'ta Erzurum Palandöken'de tamamlanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:27
  1. Koç Spor Fest

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükataman: Hiç bir ülkücü sana oy vermez!
    1. Büyükataman: Hiç bir ülkücü sana oy..
    2. Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı
    3. Tıp dünyasından büyük başarı! AIDS'ten..
    4. GRAFİKLİ - Sarı yeleklilerin..
    5. Şahinler Holding'ten tenise yatırım
    6. "Blokzinciri birçok sektörü..
    7. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    8. Zeybekci: Kimseyi işten çıkarmayacağız
    9. Feci şekilde can veren Zeynep bebek,..
    10. Portakal Çiçeği Karnavalı heyecanı
    11. AB'de perakende satışlar yükseldi
    12. Rönesans İşletme Hizmetleri sağlıkta..
    13. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    14. Bakan Ruhsar Pekcan; Zeytindalı Sınır..
    15. Fatih Belediye Başkan adayı Turan,..
    16. Kredi çekmek için gitti, hayatının..
    17. Ordu'da tarihi cami restore ediliyor
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Attığımız..
    19. Kral Selman, Lavrov'u kabul etti
    20. Kazada ölen gencin ailesinden..
    21. Kurtalan’da öğrencilere yönelik yangın..
    22. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında..
    23. AEDAŞ tarafından TOFD’ye teslim edilen..
    24. Seturday Yarışı'nın minik sporcuları,..
    25. Bakan Dönmez: İthal kömür ve ithal..
    26. Afyonkarahisar’ın ocak ayı ihracatı..
    27. Binali Yıldırım, cenaze törenine katıldı
    28. Kral Selman Lavrov'u kabul etti
    29. Avustralya’da orman yangını: 9 ev..
    30. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar