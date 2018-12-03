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Setur, yıl sonu satış toplantısını İzmir'de gerçekleştirdi

Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk:- "2019 yılında hem Setur'a hem de turizm dünyasına yeni ürün ve hizmetler kazandırmayı amaçlıyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:29
Setur, yıl sonu satış toplantısını İzmir'de gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Setur’un her yıl düzenlediği yıl sonu satış toplantısı, 2018'de satış acentelerinin katılımıyla İzmir'de yapıldı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur yetkili satış acenteleri toplantısı bu yıl, 45 satış acentesinden 65 kişinin, Setur yönetim ekibi ile tüm operasyon birimlerinden de 50 yetkilinin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Şirketin sunduğu ürünler ile pazarlama faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, hizmet ağına yeni katılan acenteler de Setur ailesiyle tanıştı.

Toplantıda en iyi satış yapan acentelerine ve ekip üyelerine toplam 14 dalda ödül verildi. Setur'un satış acentelerini bir araya getiren etkinlik, Setur’un değerlendirme ve strateji paylaşımlarının yanı sıra Setur ailesinin bir araya gelmesi, bağlarının güçlenmesi, yakın iletişim içinde olması ve motivasyon açısından da önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, 2019 yılında hem Setur’a hem de turizm dünyasına yeni ürün ve hizmetler kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çağı yakalayan yeni vizyonumuzla faaliyet alanlarımızı sektör dinamikleri doğrultusunda çeşitlendirerek büyümeye devam ediyoruz. Setur olarak, 2018’de dijital yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Bu yatırımlara paralel olarak hedefimiz, kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden büyüyerek ilerlemek. Sektörümüz, şirketimiz, değerli iş ortaklarımız ve de en önemlisi misafirlerimize katma değer sağlayacak her türlü adımı atmaya devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:29
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