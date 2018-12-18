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Setur, Marka Konferansı’na imzasını attı

Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, Marka Konferansı’nda SeturSelect markasının ortaya çıkış hikayesini katılımcılarla paylaştı

18 Aralık 2018 Salı 09:54
Setur, Marka Konferansı’na imzasını attı

İSTANBUL (AA) - Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, Marka Konferansı’nda SeturSelect markasının ortaya çıkış hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 19.’su düzenlenen Türkiye’nin en büyük iş platformu Marka Konferansı gerçekleştirildi. Setur, pazarlama dünyasının trendlerini belirleyen ve markaların geleceğini yapılandıran konferansın sponsorları arasında yer aldı.

Türkiye’nin önde gelen markalarının boy gösterdiği, her sektörden ilham verici ve bilgilendirici konuşmaların gerçekleştirildiği Marka Konferansı’nda Setur’un ilk imzası ana sahnede atıldı. Konferansın LED teknolojisi ile 270 derecelik ana sahnesini Setur’un organizasyon ve etkinliklerde çözüm ortağı olarak hizmet sunan Seturmice ekipleri hazırladı. Setur’un fuaye ve Platinum Lounge alanlarında yer alan stantları da büyük ilgi gördü.

Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, Marka 2018’de, Setur’un 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği SeturSelect markasının ortaya çıkış hikayesini katılımcılar ile paylaştı.

Marka Konferansı’nın ikinci gününde “Turizmde Deneyim Yaratıcılığıyla Katma Değer” başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Murat Tomruk, şunları kaydetti:

"SeturSelect olarak bizler, deneyim seyahatinin öncüsü olmanın gururunu taşıyoruz. Misafirlerimiz hangi destinasyona giderlerse gitsinler standartların üzerinde, özel deneyimler yaşamak istiyor. SeturSelect tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere hayata geçirildi ve çok kısa sürede özel ve seçkin bir deneyim arayan müşterilerimizin gözdesi oldu. Sevgili Ayhan Sicimoğlu ile başlattığımız turlarımız Türkiye’de bir ilkti. Bu yıl çıtayı daha da yukarı çekerek iş birliğimizi Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi duayen bir isimle genişlettik. Misafirlerimiz bu özel isimlerle katılacakları turlarda turistik bir geziye değil, ayrıcalıklı bir deneyime yolculuk ediyorlar."

SeturSelect’in ilk günden bu yana iş birliği içinde olduğu Ayhan Sicimoğlu da bu turlarda misafirlere ne gibi ayrıcalıklar sunduklarını katılımcılarla paylaştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:54
  1. SETUR

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