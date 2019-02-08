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SETA'dan "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Sonrası Ortadoğu" Paneli

SETA Genel Koordinatörü Prof.Dr. Burhanettin Duran:- "ABD'nin Ortadoğu'da yürüttüğü politikalar başarısız oldu"

08 Şubat 2019 Cuma 23:45
SETA'dan "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Sonrası Ortadoğu" Paneli

TORONTO (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), Kanada'da "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi Sonrası Ortadoğu" paneli düzenlendi.

SETA ile NATO Kanada Derneği ve Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsü (RCMI) iş birliğinde düzenlenen panele, SETA Genel Koordinatörü Prof.Dr.Burhanettin Duran ve Doç.Dr. Kılıç Kanat'ın yanı sıra enstitü yöneticileri, askerler ve askeri öğrenciler ile Toronto'daki bazı diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Panel öncesinde, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Duran, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde güvenin artması gerektiğine işaret ederek, bu konuda söylenenlerin sözde kalmamasının ve hayata geçirilmesinin şart olduğunu belirtti.

ABD'nin bölgeden çekilmesinin, bölge ülkelerine bir meydan okuma anlamına geldiğini dile getiren Duran, "ABD, ilgisini Pasifik ve Çin'e yönlendiriyor. Rusya'nın 2015'te başlayan müdahalesinin ardından, bölge ülkelerinin başkentleri artık Moskova'yı yakından izlemeye başladı. ABD sonrası bölgesel güçlerin rekabeti başlayacak." diye konuştu.

Bölgenin sorunlar yumağı haline geldiğine dikkati çeken Duran, ABD'nin bölgede bulunduğu süre boyunca işlediği hataların, Türkiye ile arasındaki stratejik ortaklığın içini de boşalttığını kaydetti.

Duran, ABD'nin, Suriye'den çekilmeyi bir fırsat olarak görüp, Türkiye ile ikili ilişkilerini yeniden güçlendirme yolunu seçmesi gerektiğini söyledi.

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, paneldeki konuşmasında da ABD'nin Ortadoğu'da yürüttüğü politikaların başarısızlığa uğradığını ifade etti.

Burhanettin Duran, ABD'nin en büyük hatalarından birinin, PKK'nın yan birimi olan YPG terör örgütünü destelemek ve silahlandırmak olduğunu vurguladı.

Duran başkanlığındaki heyet, bu panelin ardından, aynı konuyla ilgili olarak Toronto Üniversitesi bünyesindeki Munk School'da düzenlenen panele de katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:45
  1. Kanada
  2. Kanada Kraliyet Askeri Enstitüsü (RCMI)
  3. SETA Kanadalılara ‘ABD’nin Suriye’den Çekilmesi Sonrası Ortadoğu’yu anlattı
  4. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)
  5. Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran

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