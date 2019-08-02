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SETA raporuyla ilgili Savcılık son noktayı koydu:

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT-SETA tarafından tamamen açık kaynaklardan alınan bilgilerle hazırlanan medya raporuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Raporda suç unsuruna rastlanmadı’ dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:21
SETA raporuyla ilgili Savcılık son noktayı koydu:

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) 5 Temmuz’da yabancı medya kuruluşlarının, kuruluşundan bugüne değin Türkiye'deki kritik olaylara ilişkin tavrını analiz eden bir rapor yayımladı. Çalışan profillerinin de incelendiği raporda çalışanların geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konuldu. Raporda yabancı kuruluşların Türkiye'de birçok internet sitesi ve YouTube kanalı açmasına dikkat çekilirken, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarını muhalif medyanın en önemli gücü haline getirdiği göze çarpıyor.

BAZI ODAKLAR RAHATSIZ OLMUŞTU
Tamamen açık kaynaklardaki bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan bu rapor Türkiye'deki bazı odakları oldukça rahatsız etmişti. Raporun yayınlanmasından üç gün sonrada Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ
Suç duyurusunu inceleyen savcılık, raporu hazırlayan SETA çalışanları hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararda,raporda yer alan bilgilerin bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılamayacak türde bilgiler olmadığını belirterek, “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi” suçunun unsurlarının da oluşmadığı belirtildi.
İFADELERİNİN ALINMASINA GEREK YOKTUR
Savcılık, raporu hazırlayanların ifadesinin alınmaması gerektiği kararını da vererek, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı, şüphelilerin eyleminin düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle araştırılarak ifadesinin tespitine gerek duyulmadığını belirtti.
SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK EDİCİ UNSUR YOKTUR
Kararda ayrıca, TCK 214. ve 216. maddelerinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suç işlemeye alenen tahrik” suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığı da belirtildi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği 8 Temmuz 2019 tarihinde raporu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:21
  1. Ankara
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