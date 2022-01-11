Sessiz ve derinden geliyor! İşte Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna göz diken isim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine gelecek isim bakın kim olacakmış! Sabah yazarı Mahmut Övür’den dikkat çeken bir yazı….

FETÖ’nün kaset kumpası sonrasında CHP’nin koltuğuna oturdu

Terör örgütü FETÖ’nün bundan tam 12 yıl önce CHP ve Türk siyasetini dizayn etmek amacıyla Deniz Baykal’a kaset kumpası kurdu. 6 Mayıs 2010’da Baykal’ın yer aldığı kaset görüntülerinin yayınlanmasının üzerinden 4 gün geçtikten sonra Deniz Baykal istifa etmek zorunda kaldı. Baykal’a kurulan kumpasın hemen ardından ise CHP’nin başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

Kılıçdaroğlu’nun yerine kim gelecek?

Sabah yazarı Mahmut Övür, kaset kumpasıyla CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu’nun 2023’te cumhurbaşkanı adayı olmasının akabinde yerine gelecek o ismi bugünkü köşesinde açıkladı.

Mahmut Övür'ün yazısı şu şekilde;

Erken seçime ilişkin muhalefet liderlerinin verdikleri hiçbir tarih tutmadı ama hiçbiri de bu söylemden vazgeçmedi ve inatla tarih vermeye devam etti... Son tarihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi; erken seçim önümüzdeki eylül ayında olacak.

İş "yalan rüzgârı"na dönse de bu açıklama CHP içinde bambaşka bir heyecana yol açtı. Eylülde seçim olacak ve Kemal Bey de cumhurbaşkanı adayı olacaksa CHP Genel Başkanı kim olacak?

Aslında seçim zamanında da yapılsa, CHP içinde bu sorunun cevabı merak ediliyordu. Hatta bazı siyasi aktörler "o makama" çaktırmadan hazırlanıyordu bile.

En derin ve sessiz hazırlanan da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı...

Salıcı'nın, Anadolu'daki il kongrelerini istediği gibi dizayn etmesi, kimi illere kayyum atama, kimi illere de atadığı kayyumları seçtirmek için il yönetimlerini zorlaması, bu hazırlığın bir parçası olarak bakılıyor.

Adı genel başkanlık için geçen ikinci isim ise son günlerde Kuran eğitimini "Ortaçağ zihniyeti" olarak niteleyen ve toplumdan büyük tepki alan Özgür Özel. Özel, sert söylemi ve ötekileştirici diliyle bu şansını azaltsa da vazgeçmiş değil.

Üçüncü sırada ise ben pek ihtimal vermesem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geliyor. Sanıyorum onun gözü daha yukarılarda. İç hesaplaşmanın nasıl seyredeceği bilinmediği gibi Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ve aday olduğunda genel başkanlıktan istifa edip etmeyeceği de bilinmiyor.

Sadece küçük bir ihtimal olarak yerine Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın atanabileceği de konuşuluyor.

Gördüğünüz gibi CHP içinde tam bir bilinmezlik var. Bu bilinmezliği Kılıçdaroğlu ve ekibinin dış politikadan iç siyasete birçok meselede tutarsız açıklamaları ve yaklaşımları daha da derinleştiriyor ve güvensizliğe yol açıyor. Bunun en çarpıcı örneği de YPG oldu.

YPG terör örgütü

HDP-PKK ilişkisini görmezden gelmek, tezkereye "evet" diyenleri "cumhuriyete ihanetle" suçlamak bir yana, Kılıçdaroğlu ve ekibi, uzun süre ABD'nin binlerce TIR silah verip desteklediği PKK-YPG ilişkisini de görmedi.

O günlerde Kılıçdaroğlu, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz" derken, önceki gün çıktığı bir televizyonda bunun tam tersini söyledi:

"Yani YPG'nin bir terör örgütü olduğunu, PKK'nın bir yan kuruluşu olduğunu herkes biliyor."

Tam ibretlik bir durum... Meğer YPG'nin terör örgütü olduğunu herkes biliyor.

Peki, CHP'liler biliyor mu? Mesela partinin önemli isimlerinden Selin Sayek Böke biliyor mu?

Bakın Böke bir açıklamasında ne diyor:

"Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz."

Neyse ki sonunda Kılıçdaroğlu "istihbari" bilgiye kavuştu, sıra diğer CHP'lilerde. Bakalım bu açıklamaya CHP'nin açık, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP ne diyecek?

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CHP İngiltere Limited

Bu ismi görünce şaşırmadım desem yalan olur. Şaşırdım çünkü anlaşılan Türkiye'nin ana muhalefet partisi adıyla İngiltere'de bir şirket kurulmuş. Ayrıntısını bilmiyorum ama Sinan Pınar isimli Twitter kullanıcısının merak ettiği soruları ben de merak ediyorum:

CHP LTD şirketine mi gidip üye olacak insanlar?

Bu şirket üzerinden İngiltere'de banka kredisi alındı mı?

Türkiye-İngiltere arasında bu şirkete para giriş çıkışı var mı? Ve genel merkezin haberi var mı?

Ve son bir not: Yurt dışı birliklerinden sorumlu genel başkan yardımcısı @oguzksalici, Hakverdi Gürbüz, @vekilmahirpolat sizlerin herhangi bir ilişkisi var mıdır? Artık merak ediyoruz.