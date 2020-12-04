  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sessiz kalınırsa dünyanın sonu olur! İsrail’den ortalığı karıştıracak plan
Gündem

Sessiz kalınırsa dünyanın sonu olur! İsrail’den ortalığı karıştıracak plan

Ürdün’ün BM Temsilcisi, İsrail’in kutsal mabed ve Kudüs’e ilişkin planları konusunda çok sert uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 07:28:00 -
Sessiz kalınırsa dünyanın sonu olur! İsrail’den ortalığı karıştıracak plan

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün statüsünü oldu bittiye getirerek değişikliğe gitmek istediği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin meselesine yönelik kararların alındığı oturumda konuşan Ürdün’ün BM Temsilcisi, İsrail’in kutsal mabed ve Kudüs’e ilişkin planları konusunda uyarıda bulundu.

"Oldubittilere izin vermeyeceğiz"

Ürdün temsilcisi, İsrail’in Aksa ve Kudüs’te oldu bitti şartları oluşturmaya yönelik çabalarda bulunduğunu belirterek, ülkesinin bu girişimlere izin vermeyeceğini belirtti. Temsilci, Ürdün’ün “yeni oldubittilere veya Mescid-i Aksa ile Kutsal şehrin tarihi ve yasal statüsünün değiştirilme girişimleriyle mücadele edeceğini” kaydetti.

İsrail’in son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeleri kullanarak Mescid-i Aksa üzerindeki kontrolünü genişletmeye yönelik çabalarda olduğu biliniyor. Kudüs üzerinde oynanan bu oyunun üçüncü dünya savaşına sebebiyet vermesinden endişe ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası
Siyaset

Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hükümete yönelik eleştirilerini iftiraya götürerek, Katar'ın Türkiye'ye dev yatırımla..
Yunanistan toplantıdan kaçtı
Dünya

Yunanistan toplantıdan kaçtı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında kasım ayı sonunda NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeye Yunanlılar katılmadı...
Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü
Yaşam

Polisimizi şehit eden katil zanlısı öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranan ve baskına gelen polislerden 1 polisi şehit eden 1 polisi de yaralayan katil zanlısı 22 yaşı..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay