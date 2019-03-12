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Sessiz dünya için işaret dilini öğrendiler

‘Türk işaret dili konuşan eller, duyan gözler, parmakların sesi, engelsiz yaşam’ sertifika programında 120 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 6 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

12 Mart 2019 Salı 13:31
Sessiz dünya için işaret dilini öğrendiler

Fatsa Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ‘Türk işaret dili konuşan eller, duyan gözler, parmakların sesi, engelsiz yaşam’ sertifika programında 120 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 6 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

 

Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Fatsa İlçe Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Kredi ve Yurtlar Kurumunun ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Konuşan eller, duyan gözler’ kursları meyvesini vermeye başladı. Fatsa Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Usta Öğreticisi Yeşim Keskin tarafından verilen kursta başarılı olan kursiyerler 120 saatlik eğitimin sonunda sertifikalarına kavuştular.

 

Şarkı ve şiirlerin işaret diliyle söylendiği törenin ardından işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Fatsa Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Usta Öğreticisi Yeşim Keskin tarafından verildi. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Usta Öğreticisi Yeşim Keskin’e plaket takdim etti.

 

Sertifika töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türk işaret dili konuşan eller, duyan gözler, parmakların sesi, engelsiz yaşam kursunun herhangi bir engeli olmayan bireylerin işitme engeli olan bireylerle rahat iletişim kurabilmesi açısından çok önem arz eden bir kurs olduğunu belirtti. Genç, “Allah’ın takdiri olarak tahakkuk eden işitme engeli önemli bir durum. Tabiatta o kadar çok ses var ama duyamıyorsunuz. İşitme engelli kardeşlerimizle işaret dili sayesinde şiiri, duyguyu, kahramanlığı, ezgiyi, türküyü anlatmak çok önemli. Aramızdaki tek engel ses. Bu engeli kaldırmanın ve iletişim kurabilmenin yolu ise işaret dili” dedi.

 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Musa Uçar ise, “Bu ve buna benzer çalışmalar engellilerimiz için umut olmakla birlikte, onların durumları ile ilgili olarak da toplumsal farkındalık oluşturmak adına oldukça önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:31
  1. Ordu
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