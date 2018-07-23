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Sessiz devrim! Dar gelirliye 25 milyar liralık sosyal yardım

Dar gelirli vatandaşların yardıma koşan hükümet, gıda, şartlı nakit ve sağlık yardımlarıyla 25 milyarlık kaynağı vatandaşına aktardı. Türkiye sessiz devrim gerçekleştirerek 16 yıllık yardım programlarıyla yoksulluğu en çok azaltan ülke oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:09
Sessiz devrim! Dar gelirliye 25 milyar liralık sosyal yardım

Hükümet, dezavantajlı vatandaşlara yardım elini uzatarak yoksulluğa savaş açarken, dar gelirli vatandaşlar için de hayata geçirdiği nakit transferleriyle milyonlara umut kapısı oldu. Yalnızca geçtiğimiz yıl 3.2 milyon ailenin yararlandığı gıda, eğitim, sağlık ve şartlı nakit transferlerini içine alan sosyal yardımlarla 25 milyarlık kaynak dar gelirli vatandaşlara ulaştırıldı.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

Şartlı sağlık yardımlarından bebeği 12 aylık olana kadar 2 ayda bir, 12 aydan 6 yaşa kadar da 6 ayda bir olmak üzere anneler faydalanırken, şartlı nakit yardımlarından yaklaşık 2 milyon dar gelirli öğrenci faydalandı. Gıda yardımları ise başta terör mağduru olan aileler olmak üzere acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere ailelere ulaştırıldı.

SESSİZ DEVRİM

Türkiye, 16 yıllık sosyal yardım programlarıyla da 'sessiz devrim' gerçekleştirerek yoksulluk oranını en çok azaltan ülke oldu. Sosyal yardımlara 2002'de 1.3 milyar liralık kaynak ayrılırken, 2017 yılında 36 milyar, son 16 yılda ise toplamda 240 milyar liralık sosyal yardım yapıldı. 16 yıl içinde hükümet tarafından yapılan sosyal yardım harcamalarıyla birlikte kişi başı harcaması günlük 1 doların ve 2.15 doların altında olan vatandaş kalmazken, kişi başı harcaması günlük 4.3 doların altındaki nüfus sayısı ise yüzde 30.3'ten yüzde 1.58'e geriledi.

YOKSULLUĞU EN FAZLA AZALTAN ÜLKE OLDUK

Gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla birlikte Türkiye, Dünya Bankası'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Atlası 2017" çalışması kapsamında son 16 yılda yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke oldu.

(Sabah)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:09
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