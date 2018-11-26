SESRIC, Genç Diplomatlar için İkinci İİT Diplomasisi Eğitimi başladı

İSTANBUL (AA) - İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, ''İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke gençlerine yönelik düzenlenen diplomasi eğitim atölyesi, genç diplomatların İslam dünyasında yaşanan sorunlara daha duyarlı ve daha katılımcı olmalarını sağlayacaktır.'' dedi.

İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinden gelen genç diplomatlar için, 'İkinci İİT Diplomasisi Eğitimi' başladı.



Programın açılış konuşmasını yapan Kulaklıkaya, 4 gün sürecek eğitim programına katılan genç diplomatların bir yandan diplomasi becerilerini geliştireceklerini, bir yandan da İslam ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için daha aktif rol alma bilincini kazanacaklarını söyledi.

'İİT Üyesi Ülkelerdeki Genç Diplomatlar İçin Eğitim Atölyesi' başlığı altında düzenlenen program kapsamında genç diplomatlara büyük bir fırsat sağladığını kaydeden Kulaklıkaya, şöyle konuştu:

''İİT üyesi ülkelerinden genç diplomatlara İİT organları ve işbirliği yöntemleri hakkında birikimlerini zenginleştirmek için önemli bir fırsat sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, eğitim atölyesinde İİT ile ilgili meseleler tartışılacak. Ayrıca bu bağlamda İİT üyesi ülkelerden diplomatların Müslüman dünyası ve uluslararası camianın yüzleştiği politik, ekonomik, sosyal ve güvenlik problemlerine karşı farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke gençlerine yönelik düzenlenen diplomasi eğitim atölyesi, genç diplomatların, İslam dünyasında yaşanan sorunlara daha duyarlı ve daha katılımcı olmalarını sağlayacaktır.''

''Diplomatların ayrıca İİT’nin kuruluş hedef ve ilkeleri doğrultusunda, uluslararası alanda sahiplenecekleri rollerin de pekiştirileceğini aktaran Kulaklıkaya, şunları söyledi.

''Eğitim programına katılanların, İİT ve organlarının Müslüman toplumun yüzleştiği problemlere hitap etmekte oynadığı önemli rol ve İİT'nin hali hazırda, bölgesel ve uluslararası meselelerdeki pozisyonu hakkındaki bilgi birikimlerini arttırmasını bekliyoruz. Diplomatlar ayrıca, İİT’nin kuruluş hedef ve ilkeleri doğrultusunda, uluslararası alanda sahip olduğu rolü üzerine sahip oldukları anlayışı da pekiştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca eğitim, İİT'nin rolünü ve başarılarını ve bağlı kurumların, İslam dünyasının ve uluslararası toplumun karşı karşıya kaldığı siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarını ele almada yürüttüğü yararlı çalışmaları da destekler nitelikte olacaktır.

Eğitime, İİT dışişleri bakanlıklarından 35 genç diplomatın yanı sıra, İİT üyesi devletlerin dışişleri bakanlıklarında görev yapmakta olan diplomatlar katılıyor. Eğitim programı SESRIC’in, özellikle İİT Ülkeleri Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere diplomasi paydaşları arasında güçlü bir ilişki oluşturma ve bu ilişkiyi geliştirmeye yönelik sürdürmekte olduğu çalışmalarının önemli bir parçasıdır.''