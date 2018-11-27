SESRIC, Genç Diplomatlar için İkinci İİT Diplomasisi Eğitimi

İSTANBUL (AA) - İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinden gelen orta düzey diplomatlar için, 'İkinci İİT Diplomasisi Eğitimi' ikinci gününde devam etti.

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Başkanı (ICDT) Dr. El Hassane Hzaine, ikinci günün ilk oturumunda yaptığı konuşmasında, diplomatlara ICDT'ye bağlı firmalar, kapasite geliştirme merkezleri hakkında bilgi verdi.

Dr. Hzaine, “ICDT, yeni ticaret çözümleri sağlamak ve önemli bir kalkınma etkisi yaratmak için finansman ve kalkınma kollarını entegre etmeye dayanan yeni bir strateji izliyor ve böylece üye ülkelerimize onlar için uygulanan programlardan ve projelerden daha fazla fayda sağlıyor." dedi.



"Kalkınma için İşbirliği" adlı oturumda konuşan SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, SESRIC'in işlevi hakkında bilgi verdi.

Kulaklıkaya, "BM'den sonra en büyük ikinci uluslararası kuruluş olan SESRIC, kuruluşunun 40. yılında ve uzmanlık alanına giren konular çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş amaçlarına ulaşılması noktasındaki ortak çalışmaları yürütürken, yoğun tecrübesi ve bilgi birikimini İİT üye ülkelerinin hizmetine sunarak, ülkelerdeki gelişim ve değişimin hızlandırılması sürecine katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

İslam Kalkınma Bankası (ISDB) Ülkelerarası Strateji İşbirliği Merkezi Müdürü Hüseyin Quadri, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" hakkında bilgi verdi. İslami Finans'ın faydalarına değinen Quadri, " İslam Kalkınma Bankası olarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışırken, dünyanın en büyük kalkınma sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Eğitimde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt ve Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Kıdemli Uzmanı Fatih Ünlü de temsil ettikleri kurumları hakkında diplomatları bilgilendirdi.

