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Sesleri duyan polisi aradı! Dehşeti yaşattı, her yerde aranıyor

Bursa'da cezaevinden yeni çıkan Gökhan Ç., buluştuğu iki kişiyle tartıştı. Sezer G. ve Tolgahan K. otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra kaza yaptı. Otomobiliyle iki kişiyi kovalayan Gökhan Ç., yaya olarak kaçmaya çalışan iki kişiyi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar yerde yatan iki kişiyle karşılaşınca polisi aradı. Ekipler şimdi her yerde Gökhan Ç.'yi arıyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi 06:24
Sesleri duyan polisi aradı! Dehşeti yaşattı, her yerde aranıyor

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi'nde gece 03.00 sularında meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Gökhan Ç., Sezer G.(24) ve Tolgahan K.(22) ile buluştu. Bir süre sonra çıkan tartışma sonucu Sezer G. ve Tolgahan K. otomobile binerek kaçmaya başladı.

Kaçan şahısların arkasından ateş eden Gökhan Ç. otomobiline binerek şahısları kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kaza yapan Sezer G.'nin bulunduğu otomobil kaldırıma çıktı. Kaza yapan otomobilden inen iki kişi, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçan şahıslara ateş ederek bacaklarından vuran Gökhan Ç., olayın ardından kaçtı.

Vatandaşlar ihbar etti

Silah seslerini duyan ve iki yaralının sokak ortasında yattığı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gökhan Ç. ve Sezer G.'yi ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Çok sayıda boş kovan bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çok sayıda boş kovan ile birlikte, Gökhan Ç. ve Sezer G.'nin bulunduğu otomobilde de 1 adet tabanca buldu. Hastaneye kaldırılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silahlı saldırgan Gökhan Ç.'yi her yerde arıyor. 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 06:24
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