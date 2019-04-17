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Seçim 2019 Sayfası

Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

Özel'in cenazesi, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:19
Ses sanatçısı Yaşar Özel vefat etti

İSTANBUL (AA) - Ses sanatçısı Yaşar Özel, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören sanatçı, Emirgan'daki evinde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaşar Özel'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Diyarbakır'da 1934 yılında dünyaya gelen Özel, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1955 yılında Ankara'ya gelen Özel, 1959'da sınavla Ankara Radyosu'na girdi.

Sanatçı, 1979'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu.

Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı.

Özel, 2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüterek, aynı zamanda İBB Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi.

Türk Sanat Müziğini hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere tanıtan sanatçı, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 00:19
  1. Yaşar Özel

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