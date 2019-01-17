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Özhaseki'den muhalefete tepki: Ses kaydı var mı? diye ABD’yi arıyorlar!

Medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, muhalefetin açık bulmak için Kayseri’ye kadar ekip gönderdiğini belirtti. Özhaseki, "Amerika’ya kadar arayıp ‘Elinizde bant var mı, bir şey biliyor musunuz, ses kaydı var mı?’ diye aradıklarını görüyoruz. Bunlar çok eski model şeyler" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 07:12
Özhaseki'den muhalefete tepki: Ses kaydı var mı? diye ABD’yi arıyorlar!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, bir araya geldiği gazetecilere projelerini anlattı, soruları cevapladı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘belediye mi beka mı’ sözünü çok önemsediğini kaydeden Özhaseki, “Yüzlerce belediye feda olsun, hiç önemli değil” dedi. Cumhur İttifakı’nda belediye pazarlığı yapılmadığını belirten Özhaseki, “Bunu, doğru bulmadığımız gibi seçmene de saygısızlık olarak görüyoruz. Kampanyamızı MHP ile birlikte yürütüyoruz. Sahada da buna şahit olacaksınız” diye konuştu. Özhaseki, “Cumhur ittifakının oyu belli. Ayrıca oy oranının arttığını biliyorum. 31 Mart gecesi sandıkların patladığını göreceğiz” dedi

PKK ve FETÖ uyarısı

Türkiye için büyük tehdit oluşturan PKK ve FETÖ’ye yakın kişilerin iş başına gelmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Özhaseki, parti içinde fitne ateşini körükleyenlere de tepki gösterdi. Projelerini anlatmasının, “Bak gördün mü, Özhaseki, Melih Gökçek’e cevap veriyor” şeklinde yorumlanmasına son derece üzüldüğünü ifade eden Özhaseki, “Böyle bir fitne ateşi yakmaya çalışanlar, şahsen uğraşmasalar daha iyi olur. Onlara kanacak halimiz yok. Doğrusu Melih Bey yıllarca emek vermiş bu şehre” şeklinde konuştu.

Açık arıyorlar

Ana muhalefet partisi CHP’nin hiç değişmediğini söyleyen Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: “Algı operasyonuna devam ediyorlar. Kendilerine has basın yayın organlarında yaptıkları anketlerde çok daha gerilerde olduğumuzu söylüyorlar. Kendi adaylarının, tutmayan adaylarının tuttuğunu söylüyorlar. Kayseri’ye kadar ekip gönderdiler, ‘Haseki’nin ne açığı var, acele bize söyleyin nerelerden vurabiliriz’ dediler. Ben, belli grupların ‘Elinizde bant var mı, bir şey diyor musunuz, ses kaydı var mı’ diye ABD’ye kadar aradığını biliyorum. Bunlar hakikaten çok eski modeller.”

Ulaşımda indirim sözü

Ankara’da toplu taşımadaki öğrenci bilet fiyat- larına ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Özhaseki, “Şu an tam bilet fiyatı 2.5 TL civarında, öğrenci fiyatı ise 1.75 TL. Bunu da yarıya düşür- mek doğru olur diye düşünüyorum. İnşallah bele- diyemiz bugünlerde bir karar alır, bunu da yapar. Çünkü şu an mühür benim elimde değil” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 07:12
  1. Kayseri
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Ankara

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