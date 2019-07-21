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Servisle otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, servis ile otomobil çarpıştı.

21 Temmuz 2019 Pazar 01:56
Servisle otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında, servis ile otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesinde Fetih Bulvarı ile Şeyh Adil Caddesi kesişimin de meydana gelen trafik kazasında 46 BB 025 plakalı otomobil ile henüz plakası öğrenilemeyen bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan iki kişinin yaralandığı öğrenildi.


Kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 01:56
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