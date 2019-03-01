Servis ve dolmuş şoförlerine trafik eğitimi

Mersin’in Mut ilçesinde jandarma tarafından servis ve dolmuş şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Murat Topçu, Mut Ziraat Odası konferans salonunda, trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikleri anlattı. Son günlerde Mersin’de işçi taşıyan araçların kaza yaptığına dikkat çeken tim astsubayları da, "Araçlarınızda taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda ekmek parası için para kazanıp ev geçindirecek olan işçilerimizi taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" dedi.

Eğitim sonunda işçi servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı.