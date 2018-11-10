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Servis şoförünü 'kıskançlık' nedeniyle vurmuş!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, servis şoförünü silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan M.S'nin ifadesinde, servis şoförü M.Ç'yi kıskançlık nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 23:45
Servis şoförünü 'kıskançlık' nedeniyle vurmuş!

Alınan bilgiye göre, 23 Ekim'de, Vakıf Mahallesi'nde işçi servisi şoförlüğü yapan M.Ç, minibüse binen maskeli saldırganlar tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin M.S. ve oğlu E.S. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli baba ve oğlu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.S'nin, ifadesinde, servis şoförü M.Ç'yi kıskançlık nedeniyle vurduğunu, olaydan sonra tüfeği parçaladığını, üzerindeki montu ve başına giydiği maskeyi de çöpe attığını söylediği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 23:45
  1. Yıldırım

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