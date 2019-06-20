Servis minibüsü yan yattı: 2 yaralı Kayseri’de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.

Kayseri’de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle bir servis minibüsü yan yattı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında E.Y.(32)’nin kullandığı 38 TP 491 plakalı otomobil ile İ.S.(50)’nin kullandığı 38 P 1503 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle 38 P 1503 plakalı servis minibüsü yan yattı.

Kazada iki sürücü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından şehir hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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