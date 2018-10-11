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İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen işçileri taşıyan servis midibüsündeki 14 kişi yaralandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:49
İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen işçi servis midibüsündeki 14 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Erol Saygılı'nın kullandığı 59 S 0344 plakalı midibüs, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

14 kişi yaralandı

Kazada 14 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Muratla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:49
  1. Tekirdağ
  2. Muratlı
  3. Erol Saygılı
  4. Muratla Devlet Hastanesi

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