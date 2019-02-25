Servis aracı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi’nde servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi’nde servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı. Devrilen araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir firmaya ait olduğu belirtilen diyaliz servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı. Umcular Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada araç sürücüsü ve servisteki hastaların yararlanmadığı ancak devrilen servis aracında maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.