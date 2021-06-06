Servet Yılmaz kimdir? Ankara Emniyet müdürü Servet Yılmaz nerelidir? Servet Yılmaz hangi görevlerde bulundu?

Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine getirilecek olan Servet Yılmaz aslen Trabzonludur. İstanbul Şile'de Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini başarıyla yerine getiren Yılmaz, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevinden sonra İl Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Servet Yılmaz hangi görevlerde bulundu?

Terör, KOM gibi kritik ve operasyonel birimlerin bağlı olduğu Servet Yılmaz, 2016 yılındaki kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilmişti. Servet Yılmaz 25 Ocak 2015 tarihinden 28 Ekim 2016 tarihine kadar Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenmişti. Yılmaz döneminde, terör ve KOM'da başta PKK ve FETÖ olmak üzere çok önemli operasyonlara imza atıldı.