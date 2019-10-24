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MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı listedeki 2 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:07
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı listedeki 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermedi.

Kırmızı listeye 2 çizik

Bölgedeki teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik, kırmızı listede aranan 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.

Gara'da MİT ve TSK'nın operasyonu sonucu öldürülen Servet Aydın ve Söylemez Yaşar'ın Duran Kalkan'a yakın isimler olduğu ifade ediliyor.

Terör örgütü kandil'de ağır darbe almıştı

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı. 'Bese Erzincan' kod adlı Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer alıyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'deki operasyonunda terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın üst yönetimine yönelik operasyonlar devam ediyor.

MİT'in elde ettiği istihbarat doğrultusunda 13 Eylül 2019'da düzenlenen hava harekatıyla hedef alınan PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun kırmızı kategoride arandığı belirlendi.

"Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi.

Tüm kadın teröristlerden sorumluydu

PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu Ayfer Kordu'nun, "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran ve "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir gibi üst düzey kadın teröristler dahil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:07
  1. Erzincan
  2. Servet Aydın
  3. Söylemez Yaşar
  4. Kırmızı liste
  5. PKK

YORUM YAZ

  • AliAli19 sa önce
    Ellerine sağlık
  • Zenci MusaZenci Musa19 sa önce
    Büyük baş hainler teker teker nallanıyor..Nallayanların ellerine sağlık.
  • Alperen Alperen 21 sa önce
    Canları cehenneme
  • dürüstdürüst21 sa önce
    Demek gönülden isteyince ve çaba gösterince oluyormuş,ELLERİNİZE SAĞLIK:
  • aliali22 sa önce
    2 YABAN DOMUZU GEBERDİ
  • eymeneymen22 sa önce
    cehennemin en alt yerine gidersiniz inşallah
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu22 sa önce
    Reis Allah ini seveyim senin ülkemde güvenlik güçlerinin doğuda gece yola çıkmasına izin verilmediği günleri görmüştük biz simdi ise onlar magralaindaki inlerinden disari cikamaz oldular elhamdülillah
  • MücahidMücahid22 sa önce
    Bunu birde Uyuşturucu Baronlarına yapsanız olmazmı olurmu ya sıcak para var onlarda.....
  • abdullahabdullah22 sa önce
    sira geldi McGurk ve Mazlum Kobani adli ABD teroristlerine

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