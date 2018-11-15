Sertifikalı eğitim seminerleri başlıyor

Ayvansaray Üniversitesi istihdama dönük önemli bir hizmete daha imza atacak. İş Kulübü Lideri Leyla Filiz tarafından verilecek ücretsiz ve sertifikalı eğitimlerde iş hayatı için önemli olan konularda bilgilendirmeler yapılacak. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı’na yapılan başvuru sonrası toplam üç gün sürecek eğitim başlıkları ise hedef ve kariyer planı oluşturma, özgeçmiş doldurma, imaj yönetimi, beden dili, iş arama ağı ve dijital kimlik, mülakat çeşitleri ve yöntemleri, mülakatlarda sorulan sorulara verilebilecek cevaplar, kişiye özel canlandırmalı bireysel ve grup mülakat uygulamaları şeklinde belirlendi.