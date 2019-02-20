Sertifikalı diplomalılar önem kazanacak

Öğrencilere seslenen Bakan Ziya Selçuk, şu konulara değindi: Türkiye, artık kendi eğitim sistemini belirli bir düzeyde tutmak ve belirli koşulları yerine getirmekten çok daha öte amaçlara sahip. Bizim artık yüksek teknolojiyi, bilimin inanılmaz hızını dikkate alan bir bakış açısıyla mesafe almamız lazım. Derdimiz sadece Türkiye’de bazı iş ve işlemleri, üretimleri yapmak değil, küresel rekabet anlamında Türkiye’nin neler yapabileceği, kapasitenin ne olduğu, ne tür bir potansiyeli açığa çıkarabileceği meselesi.

Önümüzdeki 10 yıl farklı olacak

Bizleri önümüzdeki süreçte, geçmişteki yüzyıldan çok farklı bir 10 yıl bekliyor. Bizim tekillik çağı dediğimiz, dijital, biyolojik ve fiziksel olanın aynı bedende vücutlanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu dünya tarihinde hiç olmadı. Böyle bir dönem, bildiğimiz bütün teknolojileri, bilimsel birikimi, sosyal hayatı, eğitim muhtevasını tümünden köküyle değiştirecek bir değişim.

Diplomalar önemsizleşiyor

Diplomaların giderek önemsizleştiği bir döneme doğru gidiyoruz. Artık beceri ve yetkinlik temelli bakış açısıyla, diploma yerine sürekli olarak, günlük, aylık, yıllık olarak değişen ihtiyaçları karşılayan sertifika sistemleri gibi yaklaşımlarla insanların belirli bir süre diplomayı beklemeden kendilerini yenileme ihtiyaçlarını karşıladığı, sertifikaları biriktirerek bunları diplomaya dönüştürdüğü bir döneme doğru gidiyoruz” diye konuştu.

Bilimle uğraşın

Yurt dışında eğitim görenler Türk milletini temsil ettiklerini unutmamalı. Bu şuur bugün çok daha derinleşerek ortaya çıkmalı. Aksi halde sizlerin bilimsel faaliyetleri, geçim vasıtası olmanın ötesine gitmez. Bilimle uğraşmak geçim vasıtası değildir. Bilimle uğraşmak, hayata karşı olumlu duruştur, bir karşı çıkıştır, dünyayı anlama gayretidir, hakikat yolculuğudur.