Sertifikaları Başkan Uysal verdi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aktiffelsefe Kültür Derneği’nin gönüllü üyelerinden oluşan arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu GEA ve Türk Hava Kurumu (THK) Antalya Şubesi’nin birlikte düzenlediği model uçak kursunu başarıyla tamamlayan çocuklar için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

GEA’nın Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle Çağlayan Mahallesi’nde hizmete açtığı Gönüllülük Merkezi’nde düzenlenen törene Başkan Uysal’la birlikte GEA Antalya Şube Başkanı Murat Beşparmak ve THK Antalya Şube Başkanı Süleyman Girgin katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan çocuklarla karşılanan Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, “Dünya çok küçüldü. Her şey çok kolay yayılıyor. İnsanlık tarihini en çok etkileyen şey, uçak ve gökyüzündeki faaliyetlerle ilgili değişim. Hayatı en çok etkileyen şey. O yüzden demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘İstikbal göklerdedir’ diye. Her zaman doğru, her zaman doğru olmak zorunda olan bir söz. Hepinizi tebrik ediyor, bu tip etkinliklerin, ilginiz hiç eksilmeden devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Diğer konuşmaların ardından Başkan Uysal, öğrencilere sertifikalarını teslim etti. Törende ayrıca THK Şube Başkanı Girgin, Başkan Uysal’a destekleri dolayısıyla teşekkür belgesi takdim etti ve onursal üyelik rozeti verdi. Törenin ardından Başkan Uysal, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilerle model uçakları uçurmayı da denedi.