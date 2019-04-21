Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mut Sertavul Geçidi’nde gündüz saatlerinde itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Mut Karaman ili sınırı olan Bel mevkiinde araçların yolda kalması ve uzun araçların kayarak yolu kapatması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Trafik ekipleri yolda kalan ve kayarak yolu kapatan uzun araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Karayolları ekipleri ise, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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