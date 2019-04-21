0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

21 Nisan 2019 Pazar 21:59
Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.


Mut Sertavul Geçidi’nde gündüz saatlerinde itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Mut Karaman ili sınırı olan Bel mevkiinde araçların yolda kalması ve uzun araçların kayarak yolu kapatması sonucu yol ulaşıma kapandı.


Trafik ekipleri yolda kalan ve kayarak yolu kapatan uzun araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Karayolları ekipleri ise, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 21:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hortum ağaçları, elektrik direklerini devirdi
    1. Hortum ağaçları, elektrik direklerini..
    2. Maçın ardından
    3. PAOK 34 yıl sonra şampiyon oldu
    4. Erdoğan'dan CHP'lilerin saldırısına..
    5. Vatan Partisi'nden Kılıçdaroğlu..
    6. Mali'de Yüksek İslam Konseyi Başkanı..
    7. Siirt’te 14 köy yolu kar nedeniyle..
    8. Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
    9. Ukrayna’da seçimin galibi komedyen..
    10. 1. Asya Milli At Oyunları Gençlik..
    11. Modern Pentatlon Biathle-Triathle..
    12. Bursa Büyükşehir şampiyon
    13. Başkentte Ukrayna dans gösterisi
    14. Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı
    15. Bitlis beyaza büründü
    16. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana..
    17. "Sergen hocayla önümüzdeki sezonu..
    18. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    19. Poroşenko hezimete uğradı! Yüzde 73 oy..
    20. CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı sona..
    21. ‘Kelimenin kalbi’ sergisi Roma’da..
    22. Yunanistan'da Süper Lig'in şampiyonu..
    23. Muğla'da kaybolan iki kişi bulundu
    24. Spor Toto Süper Lig: Aytemiz..
    25. Türk kulübü Münih’te boks galası..
    26. Fenerbahçe Alanya'dan çıkamadı!
    27. "Saldırı demokrasiye yapılmıştır"
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV yurdunu..
    29. Ankara Valisi Şahin'den şehit ailesini..
    30. Takla atan otomobil dere yatağına..
    CHP'de toplu istifa şoku! "Hileleri görmek bizi utandırdı"
    CHP'de toplu istifa şoku! "Hileleri görmek bizi utandırdı"
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!