Sert ifadeler! 'Terim'in yerinde Tudor olsaydı...'

BeIN SPORTS Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, Galatasaray'da sakat futbolcuların fazlalığını değerlendirdi ve Terim ile Tudor'u karşılaştırdı; "Normal şartlarda şu takımın başında Tudor olsaydı, ne adamlığı kalırdı ne başka bir şeyi kalırdı"

Demirkol'un ifadeleri şu şekilde;

"Fatih Terim bu yoklukta Eren Derdiyok'u kullanmak zorunda kalabilir. Çok fazla sakatlık var. Galatasaray'da işler gerçekten zor. Bu kadar, kendine bakmayan oyuncu bir araya gelebilir mi? Ortada bir yanlış var. Elbette can sıkıcı olacaktır. Bu hafta Konyaspor ile karşılaşacaklar. Aykut Kocaman da takımın başında olacak. Sert maç olacak. Fenerbahçe'de Pereira dönemiydi ve sürekli sakatlıklar konuşuluyordu. Normal şartlarda şu takımın başında Tudor olsaydı, ne adamlığı kalırdı ne başka bir şeyi kalırdı.Terim'de olunca öyle olmuyor. Yabancı hocalara çok fazla müsamaha gösteriliyor diyen teknik adamlara selam söylemiş olalım. Terim kendi sistemine göre devam ediyor. Bir yerde bir yanlış var. Bu kadar net"