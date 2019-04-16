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Serrac'tan "Silah ambargosunu kaldırın" çağrısı

Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac:- "Ya onlara (Hafter) destek vermeye ve silah ambargosunu koyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarının ihlal edilmesine son verilir ya da uluslararası meşruiyete sahip bir hükümet olarak sivilleri koruyabilmemiz için bize koyulan silah ambargosu kaldırılır"

16 Nisan 2019 Salı 21:38
Serrac'tan "Silah ambargosunu kaldırın" çağrısı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'taki sivilleri koruyabilmek için uluslararası toplumdan UMH'ye uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını istedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Libya'nın doğusundaki kentlerin önde gelenleriyle buluşan Serrac, "Bu saldırı bazı ülkelerin çıkarları uğruna yaptıkları müdahaleler olmadan gerçekleşemezdi." dedi.

General Halife Hafter'in Trablus'a saldırı emri vermesiyle patlak veren savaşın insan hakları ihlallerine neden olduğunu belirten Serrac, bütün ihlallerin belgelendiğini aktardı.

Serrac, "Ya onlara (Hafter) destek vermeye ve silah ambargosunu koyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarının ihlal edilmesine son verilir ya da uluslararası meşruiyete sahip bir hükümet olarak sivilleri koruyabilmemiz için bize koyulan silah ambargosu kaldırılır." diye konuştu.

Hafter'in Libyalıların umutlarını kırmak ve ülkeyi yeni bir savaş döngüsüne atmak için güçlerini sahaya sürdüğünü kaydeden Serrac, "Hafter'in barış için doğru bir ortak olmadığını gördük." ifadesini kullandı..

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.


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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 21:38
  1. Hafter
  2. Libya
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