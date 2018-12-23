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Serrac ile İtalya Başbakanı Conte Libya'daki siyasi durumu görüştü

23 Aralık 2018 Pazar 18:58
Serrac ile İtalya Başbakanı Conte Libya'daki siyasi durumu görüştü

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki siyasi durum ve ikili ilişkileri görüştü.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'u ziyaret eden Conte ile bir araya geldi.

Ziyaretin önemine dikkati çeken ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini temenni eden Fayiz es-Serrac, Libya'daki mevcut siyasi durum ile UMH'nin ekonomik ve güvenlik reformları kapsamında attığı adımlara ilişkin Giuseppe Conte'ye bilgi verdi.

Conte de iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin geliştirilmesi konusuna vurgu yaparak, ülkesinin UMH'yi, ekonomik reform programını ve ulusal uzlaşı çabalarını desteklediğini söyledi.

Görüşmede ayrıca, yıl başında ortak komite toplantıları düzenlenmesi, ekonomik ve güvenlik iş birliğiyle alakalı dosyalar ele alındı.

- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi belirsizlik sonucunda rakip hükümetler iktidar ve kaynaklar için mücadele ederken, ekonomik, siyasi ve güvenlik alanındaki istikrarsızlıklar ise devam ediyor.

Libya'daki çatışma ve belirsizliğe çözüm amacıyla son olarak İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen uluslararası konferansın sonuç bildirgesinde, "anayasa yazım sürecinin tamamlanması, 2019 baharında meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:58
  1. Giuseppe Conte
  2. İtalya
  3. Libya
  4. UMH

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