"Serrac ile Hafter anlaştı"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grubun lideri Halife Hafter'in genel seçimleri gerçekleştirmek geçiş dönemini sonlandırmak konusunda anlaştığını bildirdi.

BM Libya Özel Temsilciliğinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "(BM Libya Özel Temsilcisi) Gassan Selame'nin çağrısı üzerine UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile LUO Lideri Halife Hafter, Abu Dabi'de bir araya geldi. Taraflar, genel seçimlerin gerçekleştirilmesiyle geçiş döneminin sonlandırılması ve Libya'da istikrarı sağlama, kurumlarını bütünleştirme üzerine anlaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seçimlerin takvimine ya da niteliğine ilişkin bir detay paylaşılmadı.

- Devrim sonrasında istikrarı arayan Libya

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da halk, 2011 yılında Muammer Kaddafi yönetimini NATO müdahalesiyle devirmeyi başardı ancak sonrasında istikrarı sağlayamadı.

Uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği siyasi gruplarla silahlı uzantıları, iktidar, meşruiyet ve ekonomik kaynaklar için Libya'da kanlı mücadele içine girdi.

BM, 2015'te Fas'ın Süheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşmasına göre, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanıdı. Buna karşın, Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Başkanlık Konseyi'nin sunduğu hükümet listeleri onaylanmadığı için süreç tıkandı.

Başkent Trablus ve ülkenin doğusunda Bingazi olmak üzere iki ayrı hükümet ekseninde bölünen Libya'da yönetim boşluğundan faydalanan milis gruplarının nüfuzu arttı.

Son dönemde İtalya ve Fransa'nın bölgede etkisini artırmak için girdiği yarış çözüm girişimlerini daha da zora soktu.

Libya'da düğümlenen siyasi sistemin çözüme kavuşması amacıyla "önce anayasa referandumu, ardından parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri" uluslararası toplum nezdinde son yıllarda sıkça dile getirildi.