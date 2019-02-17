Serrac, AFRICOM Komutanı ile "stratejik iş birliğini" görüştü Libya'daki UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, AFRICOM Komutanı Thomas Waldhouser ile iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini görüştü

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Thomas Waldhouser ile iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini görüştü. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansına katılan Serrac, forum çerçevesinde Waldhouser ile bir araya geldi. Serrac'ın basın ofisinin sosyal paylaşım sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Libya'nın askeri ve güvenlik birimleriyle askeri ve güvenlik koordinasyonunun genişletilmesinin ele alındığı toplantıda, stratejik iş birliğinin sadece terörle mücadeleyle sınırlı olmaması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede Serrac'ın, sahada askeri birlikler için bir eğitim programının hazırlanmasını istediği belirtildi.



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