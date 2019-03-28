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Sermiyan Midyat, MTOSB’de öğrencilerle bir araya geldi

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni (MTOSB) ziyaret etti.

28 Mart 2019 Perşembe 10:25
Sermiyan Midyat, MTOSB’de öğrencilerle bir araya geldi

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Sermiyan Midyat, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni (MTOSB) ziyaret etti.


Türkiye’de yazdığı senaryolar ve çektiği filmlerle adından sıkça söz ettiren ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sermiyan Midyat, MTOSB Konferans Salonu’nda Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı. Öğrencilerin sorduğu sorulara cevap veren Sermiyan Midyat, yaptığı esprilerle öğrencilere keyifli anlar yaşattı.


Sermiyan Midyat’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Öğrencilerimizin motivasyonu için sanatçılarımızın MTOSB ziyaretleri önemli hale geldi. En önemlisi de başarıyı yakalamış insanlardan alacakları en ufak bir bilgi öğrencilerimizin hayatlarını değiştirebilir. Bunun için birçok ünlü bölgemizi ziyaret ettiğinde öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu olan ve aynı zamanda birçok filmin senaryosunu yazan Sermiyan Midyat’a bölgemizi ziyaret ederek öğrencilerimize ayırdığı zamandan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Oyuncu Sermiyan Midyat ise MTOSB’de öğrenciler ile bir araya gelmekten büyük keyif yaşadığını kaydederek, "Gençlere küçükte olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Tecrübelerimizden mutlaka kendileri için çıkaracakları bir pay vardır. Bu hem onlar için hem de bizler için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin topluma faydalı birer birey olarak yetiştirilmesi adına çaba sarf eden MTOSB Yönetim Kurulu’na da teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Sermiyan Midyat, daha sonra MTOSB’de fabrikaları da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:25
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