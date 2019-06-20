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"Sermaye piyasalarındaki algıyı değiştireceğiz"

TSPB Başkanı Dr. Alp Keler:- "Bu dönem en çok çalışacağımız konulardan biri sermaye piyasalarında 'algıyı' değiştirmek olacak"

20 Haziran 2019 Perşembe 17:29
"Sermaye piyasalarındaki algıyı değiştireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, "Bu dönem en çok çalışacağımız konulardan biri sermaye piyasalarında 'algıyı' değiştirmek olacak." ifadesini kullandı.

TSPB açıklamasına göre, Keler, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin haziran sayısında görüşlerini paylaştı.

Sermaye piyasaları sektörünün en önemli sorunlarından birinin bilgi ve bilinç eksikliğinden kaynaklanan güven sorunu olduğunu dile getiren Keler, "Yatırımcıların sahip olduğu yanlış algıları orta vadede dönüştürmeye yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri, eğitim ve algı yönetimi çalışmaları yapacağımız bir dönem olacak. Bu dönem en çok çalışacağımız konulardan biri sermaye piyasalarında 'algıyı' değiştirmek olacak. Sektörün bilinirliğini üst düzeye çıkarmak amaçlı, teması paydaşlarca belirlenecek farkındalık kampanyaları ile her zaman desteklediğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz yoğunluk kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Kongrenin teması "Dönüşüm" oldu


Başkan Keler, her zaman üzerinde durulması ve paralel ilerlenmesi gereken bir konunun da dijital devrime uyum sağlamak olduğunu aktardı.

Çalışmalarda her zaman geleceği şekillendiren teknolojinin odak noktası olarak alınması gerektiğini belirten Keler, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörün geleceği dijital teknolojilere yapılacak yatırımlarla şekillenecek. Ülkemizi geliştirmek ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak için finansal teknolojileri yakalamalı hatta bu yeniliklere öncü konumda olmak için çalışmalıyız. Bütün dünyanın gündeminde olan dijital devrimi benimseyip en iyi şekilde faydalanmalıyız. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların en kapsamlısı bildiğiniz üzere 19-20 Kasım'da dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi. Bu sene 'Dönüşüm' ana teması altında 'İnsanın Dönüşümü', 'Şirketlerin ve Sektörlerin Dönüşümü' ile 'Finans ve Ekonomi Mimarisinin Dönüşümü' temasıyla kongremiz sektöre ışık tutmaya devam edecek."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:29
  1. Alp Keler
  2. TSPB

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