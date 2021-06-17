Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt kimdir ne iş yapıyor? Serkut Bozkurt hayatı biyografisi

Yurt dışında firari olan Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını verdiği ve bu isimleri maaşa bağladığını iddia etmişti. Serkut Bozkurt da katıldığı bir programda bu gazetecilerin ismini söyledi. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında bir anda Serkut Bozkurt’un yer alması sonrası kim bu Serkut Bozkurt? sorularını sorulmasına neden oldu.

Serkut Bozkurt kimdir?

1972 yılında doğan Serkut Bozkurt, 1994 yılında Kanal 6 televizyonunda işe başladı. Haber ve entertainment kanallarda (CNN Türk, Haberturk, 24, Star tv, Kanal D, TV8, Fox tv, atv, Kanalturk) editör, muhabir, müdür olarak görev yaptı.

1999 TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) üyesi. 2009 - Hürriyet gazetesinin internet sitesinde editörlük ve web televizyonunun birim müdürlüğünü üstlendi. 2013 Posta'nın internet sitesinde yayın koordinatörü.