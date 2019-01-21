Serkan Yazıcı'dan TOSFED'e veda





ANKARA (AA) - AK Parti Marmaris Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Serkan Yazıcı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığı'ndan ayrıldı.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre Yazıcı, federasyon başkanlığı görevini bıraktı.

Yazıcı, seçildiği günden bugüne kadar desteklerini esirgemeyen camiaya veda ettiği açıklamasında, "Birlikte çok başarılı projeler geliştirerek sporumuzu olması gereken yere, zirveye taşıdık. Kazanmış olduğumuz uluslararası başarılar ve gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonlar sayesinde Türkiye'nin en önemli spor federasyonlarından biri haline geldik. Bu vesileyle hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte bizim yanımızda olmasaydınız, tüm bunları asla başaramazdık." ifadelerini kullandı.

Otomobil sporunu geniş kitlelere yaymak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın bize çok büyük destekleri oldu. Yardımlarını bizlerden esirgemeyerek, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını gösterdiler. Elbette daha yapılacak çok iş var. Ancak biz bu yolda ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımız, şahsımı Marmaris Belediye Başkanlığı adaylığına layık görerek tekliflerini ilettiler. Biz de onur duyduk ve kabul ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın teklif etmiş olduğu Belediye Başkanlığı adaylığım sebebiyle federasyonumuzdaki başkanlık görevimden ayrılmak durumunda kaldık. Hepinizin, benim bu sporu ne kadar çok sevdiğimi ve gelişmesi için ne kadar çok hayalim olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve bizzat şahsımın desteğiyle bu hayallerimizi görev alacak yeni başkanımız ve yönetim kurulu sürdürecektir. Bundan en ufak bir şüphenizin olmamasını rica ediyorum."

Otomobil sporları için imkanları ve ömrümün yettiği sürece hangi görevde olursa olsun çalışacağını anlatan Yazıcı, başkanlığı dönemindeki destekleri için camia, kulüp başkanları, yöneticiler, görevli ve gözetmenlerle il temsilcileri, sporcular ve takımlara teşekkür etti.